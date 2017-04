Η Σερένα Γουίλιαμς απάντησε σε ρατσιστικό σχόλιο για το αγέννητο παιδί της!

Η Σερένα Γουίλιαμς επιβεβαίωσε πριν από λίγες ημέρες πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Αρραβωνιαστικός από τον περασμένο Δεκέμβριο είναι ο συνιδρυτή του Reddit, Αλέξις Οχανιάν.

Serena Williams and Alexis Ohanian are on a babymoon https://t.co/9nmQA9TRMG