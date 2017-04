Ημέρα ντροπής για τον Παναθηναϊκό! Η Ευρώπη χλεύασε το... πούλμαν – Ραγδαίες εξελίξεις για Πασκουάλ και παίκτες!

Ο Παναθηναϊκός βίωσε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες της ιστορίας του, όχι λόγω του αποκλεισμού του από το Φάιναλ Φορ της Ευρωλίγκας, αλλά επειδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε μια ακραία απόφαση. Ακύρωσε τα αεροπορικά εισιτήρια της ομάδας και ζήτησε να επιστρέψει η ομάδα στην Αθήνα με πούλμαν ως τιμωρία.

Το γεγονός αυτό έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην ομάδα με τους Σίνγκλεντον, Τζέιμς, Γκάμπριελ και Φώτση να γυρίζουν την πλάτη στις... επιταγές του αφεντικού της ΚΑΕ και τον Πασκουάλ να είναι απολύτως απογοητευμένος. Οι τέσσερις παίκτες αρνήθηκαν να επιβιβαστούν στο πούλμαν, αλλά ο Ισπανός κόουτς παρά το γεγονός ότι αισθάνθηκε θιγμένος με την τιμωρία δεν... κρέμασε τους αθλητές που επέστρεψαν οδικώς και μπήκε μαζί τους στο λεωφορείο.

O Σίνγκλετον ζήτησε να φύγει - Στον... αέρα ο Πασκουάλ

Ο ένας εκ των τεσσάρων «ανταρτών» που αρνήθηκαν να επιστρέψουν οδικώς στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη, μετά την απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να ακυρώσει τα αεροπορικά εισιτήρια των «πράσινων», αφίχθη πρώτος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο λόγος για τον Κρις Σίνγκλετον, ο οποίος το απόγευμα πάτησε πρώτος το πόδι του επί αθηναϊκού εδάφους, με τους Αντώνη Φώτση, Μάικ Τζέιμς και Κένι Γκάμπριελ να «προσγειώνονται» μετά τις 21:00, χωρίς να θέλουν να προβούν σε δηλώσεις. Το αφεντικό του Παναθηναϊκού θέλει να τιμωρήσει ακόμη και με διακοπή συμβολαίο τους τέσσερις παίκτες.

Ο Σίνγκλετον είναι εκνευρισμένος με την απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με αποτέλεσμα να έχει ήδη ζητήσει τη λύση της συνεργασίας του με τους «πράσινους». Σύμφωνα, μάλιστα, με την ισπανική «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Σίνγκλετον, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον γνωρίζει και να τον εμπιστεύεται από τη συνεργασία τους στην Λοκομοτίβ Κουμπάν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «μπλαουγκράνα» παρακολουθούν τις εξελίξεις στο «πράσινο στρατόπεδο» και... καραδοκούν για να επισημοποιήσουν την κίνηση της.



Την ίδια στιγμή, τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι και ο Τσάβι Πασκουάλ είναι απογοητευμένος από την αλλαγή της επιστροφής, αλλά και από την αντίδραση των παικτών, με τον Καταλανό να εξετάζει πολύ σοβαρά ακόμη και την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

O... παλιός πήρε ανάποδες

Ο Αντώνης Φώτσης δεν μάσησε τα λόγια του! "Έχω πάρει τρεις Ευρωλίγκες και θα με γυρίσετε με πούλμαν; Αυτό αποκλείεται!", φέρεται να έχει απαντήσει στον αρχηγό αποστολής του Παναθηναϊκού Μάνο Παπαδόπουλο.

Κανείς δεν κατάφερε να τον πείσει να ανέβει στο πούλμαν... Ο 36χρονος (πιο παλιός παίκτης της ομάδας, καθώς έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους: 1997-2001, 2002-2003, 2008-2011 & 2013-σήμερα) δεν έκανε πίσω, χωρίς να τον απασχολούν οι επιπτώσεις της απόφασής του.

Τον πρώην αρχηγό της Εθνικής ομάδα αποθέωσε με τιτίβισμα στο twitter, ο πρώην συμπαίκτης του στην Εθνική, Δημήτρης Μαυροειδής γράφοντας "Respect Batman".

Η κατάρρευση της αυτοκρατορίας - Αναξιόπιστος εξάστερος

Η απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επιστρέψει η ομάδα με πούλμαν μάλλον είναι ιστορική για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Πρόκειται για μια από τις χειρότερες ημέρες της ιστορίας του εξάστερου και πολλοί λένε ότι πρόκειται επισήμως για την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του. Γνώρισε τη χλεύη και των διεθνών ΜΜΕ, εκτός από των ελληνικών...

Το... πούλμαν έχει προκαλέσει πολλά και διαφορετικά σχόλια. Αλλα είναι οργισμένα, άλλα χλευαστικά ενώ κάποια δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός με τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να είναι μια ομάδα την οποία θα εμπιστεύονται στο εξής παίκτες και προπονητές...

Με τέτοια σχόλια γέμισαν τα μέσα ενημέρωσης και τα social media ενώ κάποια δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός με τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να είναι μια ομάδα την οποία θα εμπιστεύονται στο εξής παίκτες και προπονητές...

O πρόεδρος της ULEB, Τόμας Σπίγκελ ειρωνεύτηκε την τιμωρητική απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Σε τιτίβισμά του αναφέρει ειρωνικά πως σίγουρα αυτή η απόφαση θα προσελκύσει πολλούς... κορυφαίους παίκτες και προπονητές στο μέλλον στην ομάδα.

Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι παίκτες (Τζέιμς, Γκάμπριελ, Φώτσης) δεν επιβιβάστηκαν αδιαφορώντας για το ρίσκο που παίρνουν καθώς το συμβόλαιό τους λήγει φέτος, ενώ ο Σίνγκλετον που δεν θέλει να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό έχει συμβόλαιο 1+1 έτος.

Great employer branding. This kind of decision making will surely attract top players and coaches for the future. #Euroleague #FNBPAO https://t.co/lDxtRac7uG