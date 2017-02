Ξάνθη: Ανακοίνωση - έπος για τη διαιτησία!

Η ΠΑΕ Ξάνθη εξέδωσε ανακοίνωση κατά του διαιτητή του αγώνα, η οποία θα μείνει... στην ιστορία. Δείτε τον απίστευτο τρόπο που διαμαρτυρήθηκαν οι Ακρίτες για τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου και θα καταλάβετε....

Αναλυτικά :

"Monsieur Collina between others any foul out of the region is a foul, is not a penalty. Good morning and good afternoon Mr. Superouaou Collina".

Η ανακοίνωση μεταφρασμένη: "Κύριε Κολίνα, ανάμεσα σε άλλα, οποιοδήποτε φάουλ εκτός περιοχής είναι φάουλ, δεν είναι πέναλτι! Καλημέρα και καλό απόγευμα κύριε σούπερ ουάου Κολίνα"!

