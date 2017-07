Ξεσάλωσε στον γάμο του ο Μέσι! Ο `τρελός` χορός του Αργεντινού [vids]

Στο πάρτι μετά τον γάμο του με την Αντονέλα, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα ξεσάλωσε και τα έδωσε... όλα στην πίστα.

Μπορεί να μην είναι το δυνατό του σημείο ο χορός, ωστόσο ο Μέσι φρόντισε να κλέψει τις εντυπώσεις, μιας και δεν σταμάτησε να "χτυπιέται" στους ρυθμούς της μουσικής.

Δείτε τα βίντεο:

Messi dancing ???????????????? Messi has limits pic.twitter.com/pLUchfyYjJ

I was alive when i saw messi dancing skskskkssk pic.twitter.com/FwVbgS0FJW