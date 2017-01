"Προσευχές για την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που γίνεται είναι τρελό! Πότε θα είναι αρκετά πια;", έγραψε ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Prayers for Istanbul.. It's crazy man! When will enough be enough???