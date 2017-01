`Λύσσαξε` ο Κλοπ! Δεν έδωσε το χέρι σε Μουρίνιο [vid]

Ο Κλοπ έχει δείξει πως... ζει έντονα τις μεγάλες αναμετρήσεις και κάτι τέτοιο έγινε και στο εκτός έδρας ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Γιουνάιτεντ.

Ο Γερμανός τεχνικός μάλιστα είχε μια στιγμή έντασης με τον Ζοσέ Μουρίνιο, με αφορμή... ένα μαρκάρισμα. Ο Φιρμίνιο των “ρεντς” είχε φύγει στην αντεπίθεση και ο Ερέρα του έκανε φάουλ, τραβώντας του τη φανέλα. Ο Βραζιλιάνος αντέδρασε σπρώχνοντας τον Ισπανό και αμφότεροι οι παίκτες δέχθηκαν κίτρινη κάρτα.

Η εξέλιξη αυτή έκανε έξαλλο τον Γερμανό τεχνικό, που τα έβαλε με τον προπονητή των γηπεδούχων, που προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Παρόλο που εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν τα χέρια, αυτό έγινε με το σφύριγμα της λήξης...

