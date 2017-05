`Λύτρωση` στο 90' για Ρόμα στο `αντίο` του Φραντσέσκο Τότι! [vid]

Το “Ολίμπικο” φόρεσε τα γιορτινά του για να πει το μεγάλο “αντίο” στον.. αυτοκράτορα του, τον Φραντσέσκο Τότι και η Ρόμα έκανε για δώρο στον μεγάλο της αρχηγό την πρόκριση της ομάδας στους ομίλους του Champions League, με την αγχωτική κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη Serie A.

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι “τζιαλορόσι” κατάφεραν να νικήσουν την Τζένοα με 3-1, με τον Ντιέγκο Περότι να βάζει το “λυτρωτικό” γκολ στο 90' και να αφήσουν στην τρίτη θέση τη Νάπολι, που νίκησε 4-2 τη Σαμπντόρια.

Ο 40χρονος Τότι αφού χαιρέτησε τους πάντες στην εξέδρα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 54' , στη θέση του Σαλάχ και έβαλε... φωτιά στο "Ολίμπικο"..

