Λυτρωτής Μαρσέλο για Ρεάλ! Γλίτωσε το... έμφραγμα στο `Μπερναμπέου` [vid]

Η Ρεάλ Μαδρίτης γλίτωσε την... γκέλα μέσα στο Μπερναμπέου” επικρατώντας στο φινάλε με 2-1 της Βαλένθια και πέρασε στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 27΄ άνοιξε το σκορ απέναντι στις “νυχτερίδες” κι έφτασε τα 367 γκολ στην Primera Division σε 483 παιχνίδια με τη “βασίλισσα”.

Μάλιστα, με αυτό του το τέρμα, ο Πορτογάλος επιθετικός έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία), ξεπερνώντας τον Τζίμι Γκριβς, ο οποίος είχε πετύχει 366 τέρματα σε 528 αναμετρήσεις με τις φανέλες των Τσέλσι, Τότεναμ και Γουέστ Χαμ!

Στο 57΄ όμως ο Ρονάλντο δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ντιέγκο Άλβες αποό το σημείο του πέναλτι και να “καθαρίσει' το παιχνίδι, με τον τερματοφύλακα της Βαλένθια να έχει πλέον το απίστευτο ρεκόρ των 25 αποκρούσεων σε 52 πέναλτι (48%).

Στο 82΄ ο Παρέχο “πάγωσε” το “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” ισοφαρίζοντας σε 1-1 με υπέροχη εκτέλεση φάουλ, αλλά ο Μαρσέλο στο 86΄ -με σουτ με το δεξί- χάρισε την νίκη στους γηπεδούχους.

