Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Φωτιά στο `Ολντ Τράφορντ` [pic]

Ο συναγερμός για την φωτιά χτύπησε και η πυροσβεστική έσπευσε στο “σπίτι” της Γιουνάιτεντ και έλεγξε γρήγορα την κατάσταση.

@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand ... Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q — Sarah Louise Feeney (@Feenish87) 30 Ιανουαρίου 2017

Η ομάδα του Μάντσεστερ ενημέρωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter πως η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρολογική βλάβη, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

A small electrical fire was identified quickly in the Sir Bobby Charlton stand around 7am today. — Manchester United (@ManUtd) 30 Ιανουαρίου 2017

The fire brigade attended & the isolated incident was dealt with quickly & effectively. There was minimal damage & there were no injuries. — Manchester United (@ManUtd) 30 Ιανουαρίου 2017

