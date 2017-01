Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ: `Εφιάλτης` ο Πογκμπά, `λυτρωτής` ο Ιμπραΐμοβιτς [vids]

Οταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδινε στη Γιουβέντους πάνω από 100 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για να πάρει τον Πολ Πογκμπά, μάλλον δεν περίμενε να δει το Γάλλο να γίνεται ο μοιραίος παίκτης σε ένα «κολασμένο» ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Ευτυχώς για τους «μπέμπηδες», το έτερο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του περασμένου καλοκαιριού, ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, έσωσε την... παρτίδα για την ομάδα του, στο συναρπαστικό 1-1 του «Ολντ Τράφορντ».

Το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν καλό για τη Λίβερπουλ, που ήταν δραστήρια και με σωστό πρέσινγκ στο χώρο του κέντρου κατάφερε να δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία της μπάλας της Γιουνάιτεντ. Οι γηπεδούχοι όμως ξεπέρασαν τη... νωθρή τους εκκίνηση και μέσα δυο λεπτά “άγγιξαν” το 1-0 με Ιμπραΐμοβιτς (19') και Πογκμπά (23').

Ο Γάλλος μέσος όμως στη συνέχεια ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους. Με μια ανόητη κίνηση στο 26 έκανε χέρι και πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μίλνερ για το 0-1.

Pogba with his greatest dab to date. pic.twitter.com/sCpqqXe2Yl — Anfield Leak (@AnfieldLeak) 15 Ιανουαρίου 2017

Gaaaaaaalllllll del traidor de James Milner



Liverpool 1-0 Manchester United pic.twitter.com/yAcZOsrwai — nenetuitero (@nenetuit) 15 Ιανουαρίου 2017

Λίγο αργότερα και πάνω στα νεύρα του θα έπρεπε να δει κόκκινη κάρτα, για κεφαλοκλείδωμα στον Χέντερσον, φάση που δεν είδε ο διαιτητής!

Η Γιουνάιτεντ ανέβασε... στροφές στη συνέχεια, αλλά ο Μινιολέ ήταν σε ετοιμότητα. Στο 33' απέκρουσε την πολύ δυνατή εκτέλεση φάουλ του Ιμπραΐμοβιτς, ενώ στο 40' νίκησε τον Μιχιταριάν σε τετ-α-τετ.

Παρά την πολύ καλή στιγμή της Λίβερπουλ στο 49' (το πλασέ του Ορίγκι βρήκε στο κεφάλι του Τζόουνς και πέρασε για λίγο κόρνερ) η Γιουνάιτεντ ήταν αυτή που είχε το πάνω χέρι, αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ, ούτε και με τους Ρούνεϊ και Μάτα στο ματς. Οι “ρεντς” ήταν... φωτιά στην κόντρα κι έφτασαν μια ανάσα από το 0-2, αλλά ο Ντε Χέα νίκησε τον Κουτίνιο σε τετ-α-τετ (61').

Ο Μουρίνιο πέρασε στο παιχνίδι και τον Φελαϊνί, προκειμένου -μαζί με τον Ιμπραΐμοβιτς- να δεχθεί τις σέντρες των παικτών της Γιουνάιτεντ. Σε μια φάση διαρκείας στο 84' η Γιουνάιτεντ τα κατάφερε. Ο Βαλένσια (που δεν καλυπτόταν στην αρχή της φάσης) έκανε τη σέντρα, ο Ρούνεϊ επανέφερε τη μπάλα στην περιοχή, ο Φελαϊνί έκανε την κεφαλιά που σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά ο Ιμπραΐμοβιτς με νέα κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

MUN 1-1 LIV | Zlatan With Great Goal To Bring Us Back In The Game, ???????? #MUFC pic.twitter.com/GzPVfNaEVM — All Mufc Goals! (@AllUnitedGoals) 15 Ιανουαρίου 2017

Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως, μάλλον δεν βολεύει κανέναν, αφού η Λίβερπουλ έμεινε επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Τσέλσι και απέκτησε... συγκάτοικο στη δεύτερη θέση την Τότεναμ, ενώ η Γιουνάιτεντ έχασε την ευκαιρία να πιάσει τη συμπολίτισσά της Σίτι και παραμένει έκτη, ενώ είδε το νικηφόρο σερί εννέα αγώνων να διακόπτεται.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT