Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ: Το κορυφαίο ντέρμπι πριν τη σέντρα [vids]

Η διαφορά επιπέδου ανάμεσα στο ελληνικό και το αγγλικό πρωτάθλημα δεν αμφισβητείται. Τα κυάλια δεν μας βοηθούν να κοιτάξουμε τόσο μπροστά...

Αρκεί να δούμε πώς διαφημίζουν οι Αγγλοι το μεγάλο τους ντέρμπι (6.00 μ.μ.) αυτές τις ημέρες και σήμερα και θα καταλάβουμε.

Η Premier League, η Γιουνάιτεντ και η Λίβερπουλ έχουν κάνει μαγική δουλειά στα social media. Ανεβάζουν βίντεο και στατιστικά δουλεμένα άριστα.

Απολαύστε τα



Η Premier League ανέβασε ένα βίντεο με τα στατιστικά των δύο ομάδων και δίνει το προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ.

Εθεσε και το ερώτημα πώς θα είναι η βαθμολογία στο τέλος της ημέρας...

How will this look after Sunday's action? pic.twitter.com/jsVMWmPXAK