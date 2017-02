Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η συγκινητική ανάρτηση για την τραγωδία του Μονάχου [pic, vid]

Πενήντα εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μόναχο. Ηταν 6 Φεβρουαρίου 1958, όταν οκτώ παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκαν τραγικό θάνατο, μαζί με άλλους 13 ανθρώπους, κατά την συντριβή του αεροπλάνου, που τους μετέφερε και κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Με μια λιτή ανάρτηση, η Γιουνάιτεντ τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας. «Θα τους θυμόμαστε πάντα» αναφέρει η λεζάνντα της φωτογραφίας των «μπέμπηδων», ενώ σςτη συνέχεια ανέβασε και video

We will remember them. #flowersofmanchester pic.twitter.com/BlAJL0K8bp