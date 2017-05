Με Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – Παναθηναϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις [21/05]

Δείτε το πλούσιο αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής:

Euroleague Final Four

18.00 ΤΣΣΚΑ Μόσμας – Ρεάλ Μαδρίτης (ΕΡΤ2, ΕΡΤ HD, Novasports1HD)

21.00 Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ (ΕΡΤ2, ΕΡΤ HD, Novasports1HD)

Superleague (πλέι οφ)

18.15 ΠΑΟΚ-Πανιώνιος (Novasports3HD)

20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Novasports2HD)

Premier League

17.00 Τσέλσι-Σάντερλαντ (COSMOTE SPORT1HD)

17.00 Άρσεναλ-Έβερτον (COSMOTE SPORT4HD)

17.00 Λίβερπουλ-Μίντλεσμπρο (COSMOTE SPORT5HD)

17.00 Γουότφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (COSMOTE SPORT7HD)

17.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (COSMOTE SPORT8HD)

La Liga

17.45 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπιλμπάο (COSMOTE SPORT2HD)

21.00 Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης (COSMOTE SPORT2HD)

21.00 Μπαρτσελόνα-Έιμπαρ (COSMOTE SPORT3HD)

Serie A

16.00 Γιουβέντους-Κροτόνε (COSMOTE SPORT3HD)

21.45 Λάτσιο-Ίντερ (COSMOTE SPORT1HD)

MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France

10.35 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)

14.30 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)

Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France

10.05 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)

13.05 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)

Moto3 HJC Helmets Grand Prix de France

09.35 Warm up (COSMOTE SPORT5HD)

11.45 Κύριος αγώνας (COSMOTE SPORT5HD)

Επίσης

07.45 Meeting Στίβου IAAF World Challenge League (Novasports1HD)

13.30 Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (προημιτελικός): Μάλαγα-Τενερίφη (COSMOTE SPORT8HD)

14.00 Τουρνουά Τένις Internazionali BNL d’Italia (γυναίκες): τελικός (COSMOTE SPORT6HD)

14.00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (Πορτογαλία): SS19 Fafe 2 Power Stage (COSMOTE SPORT7HD)

17.00 Football League: Άρης-Λαμία (ΕΡΤ3)

17.00 Τουρνουά Τένις Internazionali BNL d’Italia: τελικός (COSMOTE SPORT6HD)

20.00 Primeira Liga: Μορεϊρένσε-Πόρτο (Novasports4HD)

03.30 NBA (3ος τελικός ανατολικής περιφέρειας): Κλίβελαντ Καβαλίερς-Μπόστον Σέλτικς (COSMOTE

SPORT4HD)

