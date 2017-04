Με Ολυμπιακός - Εφές οι αθλητικές μεταδόσεις [21/4]!

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις :

12:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour Masters 1000 Τένις

14:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour Masters 1000 Τένις

14:00 OTE SPORT 7 Μπαρτσελόνα - Σάλτσμπουργκ Ποδόσφαιρο

16:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour Masters 1000 Τένις

16:55 OTE SPORT 5 Moto3, Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 1

17:50 OTE SPORT 5 MotoGP,Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 1

18:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour Masters 1000 Τένις

18:00 OTE SPORT 7 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα Ποδόσφαιρο

18:50 OTE SPORT 5 Moto2, Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 1

19:30 OTE SPORT 8 Φορτούνα Ντίσελντορφ - Σαν Πάουλι Ποδόσφαιρο

21:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός - Ανατολού Εφες Euroleague playoffs

21:05 OTE SPORT 5 Moto3, Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 2

21:30 OTE SPORT 1 Κολονία - Χόφενχαϊμ Ποδόσφαιρο

21:45 NOVASPORTS 4 Νάνσι - Μαρσέιγ Γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

22:00 OTE SPORT 2 Σεβίλη - Γρανάδα Ποδόσφαιρο

22:00 OTE SPORT 5 MotoGP,Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 2

22:00 NOVASPORTS 3 Ρεάλ Μαδρίτης - Νταρουσάφακα Euroleague

22:30 NOVASPORTS 1 Ριο Άβε - Αρούκα Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

23:00 OTE SPORT 5 Moto2, Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 2

