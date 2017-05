Με buzzer beater οι Σέλτικς `ξέραναν` τους Kαβαλίερς [vids]

Χωρίς να έχουν το “αστέρι” τους, Αϊζάια Τόμας στη σύνθεση τους, οι Σέλτικς πήραν σπουδαία νίκη απέναντι στους Καβαλίερς με 111-108 και μείωσαν σε 2-1 τη σειρά των τελικών της Ανατολής.

Οι “Κέλτες” ανέτρεψαν διαφορά 21 πόντων και έφτασαν στη νίκη με το buzzer beater τρίποντο του Άιβερι Μπράντλεϊ, που έφτασε τους 20 π. (κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μάρκους Σμαρτ με 27 πόντους).

Avery Bradley's game winner to take Game 3 from Cleveland! #Celtics pic.twitter.com/oF7abUTCKb