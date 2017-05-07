Με φιέστα Ολυμπιακού και `τελικό` στην Volley League οι αθλητικές μεταδόσεις [07/05]

Χαμένη των Γαλλικών εκλογών είναι η ΕΕ
Το αποτέλεσμα των Γαλλικών εκλογών βροντοφωνάζει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί οι ευρωπαίοι πολίτες.
Οι μεταδόσεις της Κυριακής:
11:45 COSMOTE SPORT 5 MOTO 3: GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ
12:45 EUROSPORT 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΙΔΩΝ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
13:00 COSMOTE SPORT 2 LA LIGA: ΑΛΑΒΕΣ-ΑΘΛΕΤΙΚΜΠΙΛΜΠΑΟ
13:05 COSMOTE SPORT 5 MOTO 2: GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ
13:30 COSMOTESPORT 8 ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΝΔΟΡΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ
13:30 COSMOTE SPORT 7 SERIE A: ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ
13:45 NOVASPORTS 1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ
14:30 COSMOTESPORT 3 ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΑΟΥΕ
14:30 COSMOTE SPORT 5 MOTO GP: GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ
15:00 EUROSPORT 1 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, 3ο ΕΤΑΠ
15:30 COSMOTE SPORT 1 PREMIER LEAGUE: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
16:00 COSMOTE SPORT 4 SERIE A: ΛΑΤΣΙΟ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ
16:00 COSMOTE SPORT 6 SERIE A: ΤΖΕΝΟΑ-ΙΝΤΕΡ
16:00 COSMOTE SPORT 7 SERIE A: ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
16:00 COSMOTE SPORT 8 SERIE A: ΕΜΠΟΛΙ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ
16:30 COSMOTE SPORT 3 BUNDESLIGA: ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΜΑΪΝΤΣ
17:00 ΕΡΤ3 FOOTBALL LEAGUE: ΑΡΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
17:00 NOVASPORTS 4 ΤΕΝΙΣ: ATP 250 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΤΕΛΙΚΟΣ
17:15 COSMOTE SPORT 2 LA LIGA: ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ
18:00 EUROSPORT 2 ΤΕΝΙΣ: ATP ΕΣΤΟΡΙΛ, ΤΕΛΙΚΟΣ
18:00 COSMOTE SPORT 1 PREMIER LEAGUE: ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ
18:30 COSMOTE SPORT 3 BUNDESLIGA: ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑΛΚΕ
19:00 NOVASPORTS 3 VOLLEY LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
19:30 COSMOTESPORT 8 ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ: ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ-ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ
19:30 COSMOTESPORT 2 LALIGA: ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ-ΕΣΠΑΝΙΟΛ
20:00 FOX MLB: TAMPA BAY RAYS-TORONTO BLUE JAYS
20:30 NOVASPORTS 1 ΦΙΕΣΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
21:45 COSMOTE SPORT 2 SERIE A: ΜΙΛΑΝ-ΡΟΜΑ
21:45 COSMOTESPORT 8 ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ: ΠΙΣΤΟΪΑ-ΜΠΡΕΣΙΑ
21:45 COSMOTE SPORT 7 LA LIGA: ΜΑΛΑΓΑ-ΘΕΛΤΑ
22:00 NOVASPORTS 3 LIGUE 1: ΜΑΡΣΕΪΓ-ΝΙΣ
22:15 NOVASPORTS 2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: ΡΙΟ ΑΒΕ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ
22:30 COSMOTESPORT 4 NBAPLAYOFFS: ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ-ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ
23:00 FOX MLB: OAKLAND ATHLETICS-DETROIT TIGERS
23:00 COSMOTE SPORT 1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΗΠΑ (MLS): NEW YORK CITY FC-ATLANTA UNITED
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