Μιλγουόκι Μπακς: Προχωράει το νέο `σπίτι` του Αντετοκούνμπο [pics]

Η νέα έδρα της ομάδας του Αντετοκούνμπο θα είναι χωρητικότητας 17.500 θεατών. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2018 και το κόστος κατασκευής του υπολογίζεται στα 524 εκατομμύρια δολάρια.

The "ribs" for the @WisconsinESC are fully installed!!



The latest pics from the @MilwaukeeTool Construction Site

Check out the latest photos from inside the new arena

