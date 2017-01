Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Ρομπέρτο στηρίζει τους `ερυθρόλευκους` [pic]

Ο πρώην τερματοφύλακας των "ερυθρόλευκων", ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Εσπανιόλ, θα βρίσκεται απόψε στο "Παλαού Μπλαουγκράνα" και θα στηρίξει τις προσπάθειες του Ολυμπιακού απέναντι στους Καταλανούς.

"Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι με παλιούς φίλους στην Βαρκελώνη. Φυσικά θα υποστηρίξω τον Ολυμπιακό. #Πάμε Θρύλε", έγραψε ο Ισπανός τερματοφύλακας.

Tonight there is a big game with a lot of friends in Barcelona. And of course i'll be there supporting my @olympiacosbc #pamethryle