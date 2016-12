NBA: Απίθανος Αντετοκούνμπο ξανά! [vid]

Θετικός ήταν ο Κώστας Κουφός, σημειώνοντας 6 πόντους, παίρνοντας 10 ριμπάουντ και ρίχνοντας μία τάπα, στην ήττα των Κινγκς στο Πόρτλαντ από τους Μπλέιζερς με 102-89.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, άφησαν πίσω τους την ήττα από τους πρωταθλητές Καβαλίερς και με πρωταγωνιστές τους Κέβιν Ντουράν και Στέφ Κάρι, επικράτησαν των Τορόντο Ράπτορς με 121-111 . Ο πρώτος σημείωσε 22 πόντους (8/15 σουτ), πήρε 17 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και 5 τάπες, ο έτερος ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του με 28 πόντους (3/6 τρίποντα) , ενώ είχε 7 ριμπάουντ και ισάριθμες τελικές πάσες.

Από τους Ράπτορς, ξεχώρισε ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, που πέτυχε 29 πόντους και έφτασε τους 10.290 πόντους με αποτέλεσμα να προσπεράσει τον Κρις Μπος στην ιστορία του Τορόντο.

Την έκπληξη πέτυχαν οι Πέλικανς νικώντας με 102-98 τους Κλίπερς, μεγάλο ματς στην Ατλάντα, όπου οι Χοκς κέρδισαν τους Νικς με 102-98 στην παράταση.

The Greek Freak's best plays from tonight's win!!



RT to #NBAVote Giannis Antetokounmpo for All-Star '17! pic.twitter.com/pXIG9980Rs