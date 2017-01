NBA: Ο Γουέστμπρουκ δεν έκανε τριπλ νταμπλ! [vids]

Με πρωταγωνιστή, για μία ακόμα φορά, τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, οι Θάντερ πέρασαν από το Σικάγο πανηγυρίζοντας με 109-94.

Ο σταρ της Οκλαχόμα, βρέθηκε μόλις ένα ριμπάουντ, μακριά από ένα ακόμα triple-double (το 55ο της καριέρας του) έχοντας 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Στίβεν Άνταμς και Ενές Καντέρ πέτυχαν 22 και 20 πόντους αντίστοιχα.

Russell Westbrook

21 points

14 assists

9 rebounds

RT to #NBAVOTE@BudLight Photo of the Game pic.twitter.com/e0VrAw5IsZ