NBA: Ο Κάρι πέρασε τον Στογιάκοβιτς! Ιστορική `ταπείνωση` για Λέικερς [vids]

Δεν... πιάνονται αυτή την περίοδο οι Γουόριορς. Η ομάδα του Στιβ Κερ πέρασε από την έδρα των Μάτζικ με 118-98, κάνοντας φετινό ρεκόρ στα τρίποντα (19).

The Dubs rain a season-high 19 threes, including 7 each from the #SplashBrothers pic.twitter.com/plUPsB1gUA

Άξιο αναφοράς, πως ο Στεφ Κάρι έβαλε 7/13 τρίποντα ανέβηκε στη 13η θέση με τα περισσότερα εύστοχα σουτ πίσω από τα 7,25μ. στην ιστορία του NBA. Έτσι, ξεπέρασε τον Πέτζα Στογιάκοβιτς, που στην καριέρα του σημείωσε 1.760.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors on passing Peja Stojakovic (1,760) for 13th on all-time Three-Pointers Made list! pic.twitter.com/tGCGtfMcDw