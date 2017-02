ΝΒΑ: Συνελήφθη την ώρα του αγώνα παλιό `αστέρι` των Νικς [vid]

Επιτέθηκε φραστικά στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζέιμς Ντόλαν, ο οποίος κάλεσε τους άντρες της ασφάλειας. Ο Όκλεϊ αντέδρασε όταν προσπάθησαν να τον απομακρύνουν και τους χτύπησε.

Του φόρεσαν χειροπέδες και τον συνέλαβαν.

Οι Νικς σχολίασαν στο twitter

Ο Charles Oakley ήρθε στο παιχνίδι σήμερα και συμπεριφέρθηκε με ανάρμοστο και προκλητικό τρόπο. Αποβλήθηκε από το γήπεδο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση από την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Ήταν ένας σπουδαίος παίκτης των Knicks και ελπίζουμε να λάβει βοήθεια σύντομα

SBNY Exclusive: Charles Oakley on the ground surrounded by police and Garden security pic.twitter.com/cemhHF4Lu0