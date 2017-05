Νίκη – σταθμός για Τσιτσιπά στη Ρώμη!

Ο 19χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος διανύει την πρώτη χρονιά του στην επαγγελματική κατηγορία των ανδρών, νίκησε με 6-4, 4-6, 7-6 τον Τσέχο νούμερο 1 του ταμπλό και νο 63 της παγκόσμιας κατάταξης, Γίρι Βέσελι, και προκρίθηκε στα προημιτελικά μιας τέτοιας διοργάνωσης.

Big win for @StefTsitsipas at the @ATPChallenger in Rome!He beats top seed #Vesely 6-4 4-6 7-6(3) to reach the QFs. #NextGenATP pic.twitter.com/V31H9JXWqh