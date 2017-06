Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλεί τον κόσμο στο ΟΑΚΑ [pics]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε 5 φωτογραφίες από το event που έγινε στο “Nick Galis Hall” και καλεί τον κόσμο να βρεθεί την Κυριακή στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

“Antetokounbros, 25 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, δωρεάν είσοδος! Θα υπάρξουν πολλά δώρα! Με μεγάλους παίκτες! Με πολλά καρφώματα! Ελάτε να το ευχαριστούμε μαζί! We Are All Bros' αναφέρουν -συγκεντρωμένα- τα ποσταρίσματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Instagram.

#Antetokounbros @thanasis_ante43 25 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, Δωρεάν Είσοδο! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις Ιούν 20, 2017, 7:36πμ PDT

#Antetokounbros Θα υπάρξουν πολλά δώρα! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις Ιούν 20, 2017, 7:37πμ PDT

#Antetokounbros Με μεγάλους παίχτες! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις Ιούν 20, 2017, 7:40πμ PDT

#Antetokounbros Με πολλά καρφώματα! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις Ιούν 20, 2017, 7:45πμ PDT

#Antetokounbros Ελάτε να το ευχαριστηθούμε μαζί! W/ @thanasis_ante43 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις Ιούν 20, 2017, 7:49πμ PDT

#WeAreAllBros W/ @thanasis_ante43 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις Ιούν 20, 2017, 8:52πμ PDT

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT