Ο Ιμπραΐμοβιτς δεν `μασάει`! Ξάπλωσε γυμνός στο χιόνι [vid]

Ο Σουηδός θέλησε να δείξει πως ούτε το χιόνι δεν μπορεί να τον σταματήσει. Δείχνοντας πολύ άνετος, ο Ιμπραΐμοβιτς έμεινε μόνο με το εσώρουχο και ξάπλωσε στο χιόνι!

Μάλιστα, ο “Ίμπρα” άρχισε να σχηματίζει με τα χέρια του ένας “snow angel” και πριν σηκωθεί για να πάει τρέχοντας να ζεσταθεί, έκανε και 4 κοιλιακούς.

Έτσι, επειδή είναι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς...

This is 100% real! Zlatan Ibrahimovic, almost naked, making a Christmas snow angel

