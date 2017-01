Ο Μάρκο Σίλβα νέος προπονητής της Χαλ

Αν η Χαλ διατηρηθεί στην Premier League, τότε είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στην ομάδα και μετά το καλοκαίρι.

Ο αντιπρόεδρος της Χαλ, Εχάμπ Αλάμ τόνισε «Είναι μια πρόσληψη που έχει σκοπό να διατηρηθούμε στην Πρέμιερ Λιγκ και για τον λόγο αυτό, ο Μάρκο έφερε μαζί και το τεχνικό του επιτελείο, το οποίο τον έχει βοηθήσει στις επιτυχίες που έχει καταγράψει. Ήδη δουλεύουμε για να προσθέσουμε ορισμένους παίκτες στο ρόστερ αυτό τον μήνα».

| We are delighted to announce Marco Silva as our new Head Coach. More details to follow shortly #WelcomeMarco #BemvindoMarco pic.twitter.com/3LJlaoHvfg