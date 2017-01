Ο Μάτζικ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο θρύλος του ΝΒΑ, με ανάρτησή του στο twitter, έπλεξε το εγκώμιο του διεθνή Έλληνα φόργουορντ, αλλά και του συμπαίκτη του στους Μπακς, Τζάμπαρι Πάρκερ.

"Πραγματικά απολαμβάνω να βλέπω τον Γιάννη Αντετοκούμπο των Μπακςμ γνωστό και ως Greek Freak και τον Τζάμπαρι Πάρκερ. Και οι δύο είναι παίκτες επιπέδου All-Star", έγραψε.

I really enjoy watching the Bucks' Giannis Antetokounmpo aka "The Greek Freak" and Jabari Parker. Both are All-Star caliber players!