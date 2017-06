Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Στρέλνιεκς

Στην ανακοίνωση του ο Ολυμπιακός αναφέρει πως η συμφωνία του με τον Στρέλνιεκς θα είναι διάρκειας δυο ετών.

Ο Λετονός γκαρντ αναμένεται στη χώρα μας το βράδυ της Τετάρτης (21/6, 20:45) προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ο Στρέλνιεκς είχε κατά μέσο όρο στο γερμανικό πρωτάθλημα με την Μπάμπεργκ 10,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ, με 44,7% ευστοχία στα τρίποντα. Σε 22 ματς στην Euroleague 11,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ, με 45,9% έξω από τα 6,75μ.

H ανακοίνωση:

"Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο Λετονός γκαρντ ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (21/6) και ώρα 20:45 στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια.

Το who is who του Γιάνις Στρέλνιεκς

Hμ. Γεν.: 01/09/1989

Τοπ. Γεν.: Τάλσι (Λετονία)

Ύψος: 1.91

Πρ. Ομάδες: Ventspils (2007-2011), Spartak Saint Petersburg (2011-2013), Budivelnik Kiev (2013-2014), Brose Bamberg (2014-2017).

Διακρίσεις

- Τρία πρωταθλήματα Γερμανίας με τη Μπάμπεργκ (2015, 2016,2017)

- Ένα πρωτάθλημα Λετονίας με τη Βεντσπιλς (2009)

- Ένα πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Μπουντιβέλνικ (2014)

- Χάλκινο μετάλλιο με την εθνική Λετονίας στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων του 2007 στην Ισπανία".

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT