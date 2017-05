Ο Πατσούλια αποκαλύπτει πως δέχεται απειλές και `καρφώνει` Πόποβιτς! [vids]

Μετά την κατηγορία του Γκρεγκ Πόποβιτς, πως ο Ζάζα Πατσούλια τοποθέτησε με αντιαθλητικό τρόπο το πόδι του στον Κάουϊ Λέοναρντ, με συνέπεια να χάσει τη συνέχεια των τελικών της Δύσης του ΝΒΑ μεταξύ των Σπερς με τους Γουόριορς, ο Γεωργιανός σέντερ των “πολεμιστών” αποκάλυψε ότι δέχεται απειλές για τον ίδιο και την οικογένειά του...

#Spurs head coach Gregg Popovich just blasted #warriors Zaza Pachulia for play that injured Kawhi Leonard in Game 1 #KSATsports #KSATnews pic.twitter.com/I3GqzIMz1G

There's no convincing me Zaza Pachulia wasn't trying to injure Kawhi Leonard. Dirty play. pic.twitter.com/O2vn3SSfKd