Ο Σισέ για τα 109 χρόνια του Παναθηναϊκού!

"109 ετών. Συγχαρητήρια. Είμαι τόσο υπερήφανος που αγωνίστηκα για έναν τόσο ιστορικό σύλλογο", ήταν το μήνυμα του Τζιμπρίλ Σισέ.

109 years old congratulation so proud to have played for such an historical club #green #Panathinaikos #gate13 #truelove pic.twitter.com/dLj4NXxK9g