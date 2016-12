Ο Τέβες παντρεύτηκε και πάει να βρει... εκατομμύρια στην Κίνα!

Η τελετή έγινε στο Μπουένος Αϊρες, λίγο πριν ο διεθνής επιθετικός φύγει από την πρωτεύουσα της Αργεντινής για να μεταβεί στην Κίνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του.

Former Hammer Carlos Tevez renewed his wedding vows yesterday ahead of his £615k-per-week move to China. pic.twitter.com/rdC2TFMJq0