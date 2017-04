Ο Τότι έχει ραμμένο στη φανέλα του το περιβραχιόνιο! [pic]

Η “σημαία” της Ρόμα γνωρίζει πως από τη στιγμή που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο -και μάλιστα κατά την τελευταία της εν ενεργεία χρονιά- το περιβραχιόνιο της ανήκει.

Κάτι τέτοιο καταλάβαμε και από την εικόνα του Τότι, τη στιγμή που πέρασε στον αγώνα της Ρόμα με την Λάτσιο.

Ο capitano των “τζιαλορόσι” φορούσε ήδη το περιβραχιόνιο στο χέρι του την στιγμή που βρισκόταν δίπλα στον 4ο διαιτητή και περίμενε να αντικαταστήσει τον... αρχηγό Ντε Ρόσι (ο Ιταλός αμυντικός μέσος βγήκε από το ματς έχοντας στο χέρι του το περιβραχιόνιο του).

The last Derby @Totti

Thank you for all our captain!@OfficialASRoma #ASRoma #Totti #Lazio #RomaLazio pic.twitter.com/nmcVcsp1lv