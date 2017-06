Ο `χαζομπαμπάς` Κριστιάνο Ρονάλντο! Αγκαλιά με τα νεογέννητα δίδυμα [pic]

Η Πορτογαλία θα διεκδικήσει την Κυριακή την τρίτη θέση στο Confederations Cup απέναντι σε Γερμανία ή Μεξικό, αλλά αυτό θα γίνει χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με μήνυμα του, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε ότι έγινε πατέρας διδύμων -με παρένθετη μητέρα- και ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο της πορτογαλικής ομοσπονδίας όσο και τον Φερνάντο Σάντος, αφού τον... αποδέσμευσαν, για να δει από κοντά τα παιδιά του.

“Ήμουν στην υπηρεσία της Εθνικής ομάδας όπως πάντα, ψυχή τε και σώματι, παρ' όλο που ήξερα ότι οι δύο γιοί μου είχαν γεννηθεί. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον κύριο αγωνιστικό μας στόχο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε χαρά στους Πορτογάλους. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και ο προπονητής τήρησαν μία στάση που με συγκίνησε και δεν θα την ξεχάσω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που επιτέλους έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί με τα παιδιά μου για πρώτη φορά”, ανέφερε ο Ρονάλντο.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και η φωτογραφία του... χαρούμενου πατέρα, με τα δυο μωράκια αγκαλιά (έχει ένα ακόμα παιδί, τον 7χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ). “Είμαι τόσο χαρούμενος που μπορώ να κρατώ στην αγκαλιά μου τις δύο νέες αγάπες της ζωής μου” έγραψε στα social media ο Ρονάλντο.

