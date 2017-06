Οι Σαουδάραβες αρνήθηκαν να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Λονδίνο! [pic]

Οι Σαουδάραβες μάλιστα δείχνουν τέτοια ανοχή στην τρομοκρατία, που δεν μπορούν να το κρύψουν ούτε σε... αγώνες ποδοσφαίρου. Η ποδοσφαιρική ομάδα του βασιλείου, αντιμετώπιζε την Αυστραλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο, με τους Σαουδάραβες να το αποφεύγουν και μάλιστα δίχως ίχνος διακριτικότητας.

The Saudi Arabian soccer team failed to line up for a minute's silence for the London terror victims #AdelaideOval #AUSvKSA #Adelaide pic.twitter.com/9aZmlZeQqn