Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας [22/4]

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις :

14:00 OTE SPORT 2 Μάλαγα - Βαλένθια Ποδόσφαιρο

14:00 OTE SPORT 6 ATP World Tour Masters 1000 Τένις

14:00 OTE SPORT 7 Άουε - Ανόβερο Ποδόσφαιρο

15:00 ΕΡΤ3 Λαμία - Πανσερραϊκός Football League

16:30 OTE SPORT 3 Μπάγερν Μονάχου - Μάιντς Ποδόσφαιρο

16:30 OTE SPORT 4 Χέρτα Βερολίνου - Βόλφσμπουργκ Ποδόσφαιρο

16:30 OTE SPORT 6 ATP World Tour Masters 1000 Τένις

16:30 OTE SPORT 7 Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Άουγκσμπουργκ Ποδόσφαιρο

16:55 OTE SPORT 5 Moto3, Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 3

17:00 OTE SPORT 1 Γουέστ Χαμ - Έβερτον Ποδόσφαιρο

17:00 NOVASPORTS 2 Λαύριο - Παοκ Basket League

17:15 OTE SPORT 2 Βιγιαρεάλ - Λεγανές Ποδόσφαιρο

17:50 OTE SPORT 5 MotoGP,Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 3

18:00 OTE SPORT 8 Βάκιφμπανκ - Εξατσίμπασι Βόλεϊ

18:00 NOVASPORTS 3 Παρί Σεν Ζερμέν - Μονπελιέ Γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

18:50 OTE SPORT 5 Moto2, Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 3

19:00 OTE SPORT 1 Αταλάντα - Μπολόνια Ποδόσφαιρο

19:15 NOVASPORTS 2 Τσέλσι - Τότεναμ Αγγλικό Κύπελλο Ποδοσαφαίρου

19:30 OTE SPORT 2 Οσασούνα - Σπόρτινγκ Χιχόν Ποδόσφαιρο

19:30 OTE SPORT 3 Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουν Ποδόσφαιρο

20:15 NOVASPORTS 4 Εστορίλ - Βιτόρια Σετουμπάλ Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

20:30 OTE SPORT 5 Moto3, Red Bull Grand Prix of The Americas Δοκιμαστικά

21:00 OTE SPORT 8 Ντιναμό Μόσχας - Ιμόκο Κονελιάνο Βόλεϊ

21:00 NOVASPORTS 3 Λιλ - Γκινγκαμπ Γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

21:25 OTE SPORT 5 MotoGP,Red Bull Grand Prix of The Americas Ελεύθερα δοκιμαστικά 4

21:45 OTE SPORT 1 Φιορεντίνα - Ίντερ Ποδόσφαιρο

21:45 OTE SPORT 2 Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης Ποδόσφαιρο

22:05 OTE SPORT 5 MotoGP,Red Bull Grand Prix of The Americas Δοκιμαστικά 1 και 2

22:30 NOVASPORTS 1 Σπόρτινγκ - Μπενφίκα Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

23:00 OTE SPORT 5 Moto2, Red Bull Grand Prix of The Americas Δοκιμαστικά

