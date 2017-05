Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Ερυθρόλευκος θρίαμβος! Προσκύνησαν οι Τούρκοι, στο Final 4 οι Πειραιώτες

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

“Φέρε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε ολέ, σε αγαπώ”, φώναζαν οι περίπου 11.000 φίλοι που γέμισαν το ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 87-78 και πήρε το τελευταίο “εισιτήριο” για το Final 4 της Euroleague.

Έτσι, οι “ερυθρόλευκοι” θα βρεθούν στην Πόλη -στην έκτη συμμετοχή τους σε φάιναλ φορ τις τελευταίες εννέα σεζόν και 10η στην ιστορία τους- εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, του Δημήτρη Ιτούδη, για να κυνηγήσουν την 4η ευρωπαϊκή τους κούπα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ο Βασίλης Σπανούλης. Ο “Kill Bill” έδειξε... τον δρόμο προς την Κωνσταντινούπολη, σημειώνοντας 22 πόντους (με 4/6 δίπ., 2/7 τρίπ., 8/11 βολ.) και έχοντας 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη και 10 κερδισμένα φάουλ σε 32'42'' συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης ο Γιώργος Πρίντεζης, με 14 πόντους, ενώ σημαντικά καλάθια έβαλε ο Παπαπέτρου, την ώρα που οι Τούρκοι προσπαθούσαν να κάνουν τη ζημιά.

Το ματς...

Η εκκίνηση του Ολυμπιακού ήταν δυναμική και... πειστική, έχοντας για ηγέτη τον φορμαρισμένο Σπανούλη (8 π.). Ο Οσμάν όμως ήταν εύστοχος από το τρίποντο και κοντά στη ρακέτα και δεν άφησε τους γηπεδούχους να ξεφύγουν (14-11 με 7 δικούς του πόντους). Ο “Kill Bill” είχε τον τρόπο να... χαλάει τα αμυντικά πλάνα της Εφές, αφού πέρναγε για.. πλάκα τους αντιπάλους του, φτάνοντας τους 13 π. Η εμφάνιση των Πειραιωτών όμως δεν αποτυπώθηκε και στο σκορ, αφού οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν τα όποια αμυντικά προβλήματα υπήρχαν, πήραν πόντους από τον Ερτέλ και έφτασαν στο 25-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να “πληγώνουν” την ομάδα του Σφαιρόπουλου από το τρίποντο αλλά και μέσα στο “ζωγραφιστό” (έριξαν.. ξύλο και στην άμυνα τους) και πήραν για πρώτη φορά.. κεφάλι στο σκορ με 25-26. Η απουσία του Σανούλη από την 5άδα για να ξεκουραστεί είχε σαν αποτέλεσμα να φανούν οι Γουότερς και Γκριν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να δώσουν... γκάζι στην ομάδα τους. Οι παίκτες του Περάσοβιτς ανανέωσαν επιθέσεις, κέρδισαν αρκετές προσωπικές μονομαχίες, βρήκαν ρυθμό (ο... σούπερ Οσμάν έφτασε τους 11 π.) και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 4 (37-41). Η μοναδική κακή είδηση για τους φιλοξενούμενους, τα 3 φάουλ των σέντερ, Ντάνστον και Κερκ.

Ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο: Γκριν 4, Μπιρτς 3, Γιανγκ 3, Παπαπέτρου, Σπανούλης 13, Ουότερς, Αγραβάνης, Μιλουτίνοβ 4, Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 4, Μάντζαρης 2

Η Εφές στο ημίχρονο: Τόμας 5, Χάνεϊκατ 7, Μπαλμπάι, Μπράουν 6, Οσμάν 11, Γκρέιντζερ 2, Ερτέλ 6, Πολ, Ντάνστον 2, Κιρκ 2.

Ολυμπιακός: 37 πόντοι, 12/24 δίποντα (50%), 2/9 τρίποντα (22.2%), 7/12 βόλες (58.3%), 19 ριμπάουντ (6-13), 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 6 λάθη, 2 μπλοκ.

Εφές: 41 πόντοι, 13/27 δίποντα (48.1%), 4/10 τρίποντα (40%), 3/7 βολές (42.9%), 16 ριμπάουντ (5-11), 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 2 μπλοκ.

Με την έναρξη της επανάληψης, μπήκε δυναμικά στην... εξίσωση ο κόσμος που γέμισε το ΣΕΦ. Ο Μάντζαρης έφερε το ματς στα ίσα (41-41), η άμυνα των “ερυθρόλευκων” έγινε πιο σκληρή, ενώ ο Ντάνστον έφτασε τα 4 φάουλ! Το κάρφωμα του Μπιρτς έδωσε και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ενώ το σερί 7 πόντων τον έφερε στο 46-41. Ο ρυθμός του Ολυμπιακού όμως χάθηκε και πάλι, αλλά η Εφές έδειξε δυσκολία στο σκοράρισμα, ενώ είδε όλους της τους ψηλούς να φορτώνονται με φάουλ. Ο Σπανούλης συνέχισε τα.. μαγικά του, αλλά ο Πολ -με δυο διαδοχικά τρίποντα- έφερε τη διαφορά στον πόντο (54-53). Ο Παπαπέτρου πέτυχε τους πρώτους του πόντους και με δυο τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο +9 (62-53), αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και έφτασαν στο 63-58 της τρίτης περιόδου.

Οι πόντοι... χρυσάφι από τον Παπαπέτρου μπήκαν και στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ ο Ντάνστον πήγε στον πάγκο με 5ο φάουλ στο 6:47' με το σκορ στο 71-64. Παρά τα τρίποντα του Πολ, οι “ερυθρόλευκοι” είχαν πλέον τη ψυχολογία με το μέρος τους, ενώ αμύνθηκαν με τεράστιο πάθος. Το... λάδι στο καντήλι της Εφές έδειχνε να εξαντλείται, αφού παρά την ευστοχία της στις βολές, είχε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα, λόγω των φάουλ των παικτών της. Το τρίποντο του Πρίντεζη στο 1:44' πριν το τέλος έκανε το 83-74 και έγειρε την.. πλάστιγγα υπέρ των Πειραιωτών για το τελικό 87-78. Έτσι, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Πόλη, εκεί όπου το 2012 κέρδισε την 2η Euroleague του και με σκοπό να σηκώσει την 4η!

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 37-41, 62-58, 87-78

Ολυμπιακός (Σφαιρόπουλος): Γκριν 10 (1), Μπιρτς 9, Γιανγκ 3, Παπαπέτρου 8 (2), Σπανούλης 22 (2), Ουότερς, Αγραβάνης 1, Μιλουτίνοβ 8, Πρίντεζης 14 (1), Παπανικολάου 8, Μάντζαρης 4.

Εφές (Περάσοβιτς): Τόμας 10 (2), Χάνείκατ 10 (2), Μπαλμπάι, Μπράουν 10, Οσμάν 11 (1), Γκρέινζερ 10, Ερτέλ 10, Πολ 9 (3), Ντάνστον 4, Κιρκ 4.

