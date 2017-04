Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Θάλασσα... τα 'χεις κάνει Θρύλε, θάλασσα!

Το live του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι» τα έκαναν... θάλασσα στο τέλος, ήταν βέβαια και εξαιρετική η Εφές και τους πήρε την μπουκια μέσα από το στόμα! Τώρα, η ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς έχει να υπερασπιστεί την έδρα της επί τουρκικού εδάφους σε δύο ματς στις 26/4 & 28/4.

Ο Ολυμπιακός είχε 11/30 τρίποντα, εκ των οποίων τα 6/10 από τον εντυπωσιακό Βασίλη Σπανούλη (20π., 6ασ.). Ισάριθμους πόντους πέτυχε ο Γιώργος Πρίντεζης, αλλά ο αρχηγός και ο υπαρχηγός δεν έκαναν τη ζημιά στην τουρκική ομάδα που είχε σε εκπληκτική μέρα τον Μπράιν Ντάνστον (16π.) και τον Τάιλερ Χάνεϊκατ (15π., 9ρ.).

Η Εφές αιφνιδίασε τους Πειραιώτες με 0-6, αλλά οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν γρήγορα το παιχνίδι (8-8), με δύο τρίποντα από τους Σπανούλη και Παπαπέτρου. Πρίντεζης και Σπανούλης ευστόχησαν σε δύο ακόμη τρίποντα μέχρι την εκπνοή της πρώτης περιόδου (22-23).

Στο 2ο δεκάλεπτο η Εφές ήταν εύστοχη στα σουτ δύο πόντων και προηγήθηκε 25-27 και 30-32 με τους Ερτέλ και Τόμας, αλλά ο Περάσοβιτς αν και είχε αλλάξει πέντε παίκτες στο μαρκάρισμα του Σπανούλη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε... παπάδες και έφτασε τα 5/7 τρίποντα από τα 9/18 των “ερυθρόλευκων” στο α΄ μέρος. Επίσης, ήταν δική του η φόλοου ασίστ στον Έρικ Γκριν που έγραψε το 39-35 υπέροχο κάρφωμα.

The legend, Vassilis Spanoulis, pulls up from deep to knock down his 4th three-pointer of the first half!#OLYEFS #7DAYSMagicMoment #GameON pic.twitter.com/Nq1s8gPlNL — EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2017

Ο Ολυμπιακός πήγε με +7 (44-37), στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο.

Οι Τούρκοι πίεσαν στην άμυνα και πλησίασαν στους -3, 51-48 με τρίποντο του Χάνεϊκατ. Η τρίτη περίοδος χάρη στην υπομονή των Τούρκων δεν ήταν απόλυτα θετική για τον Ολυμπιακό που δεν κατάφερε να ξεφύγει (54-51).

Το τρίποντο του Χάνεϊκατ με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, έφερε το παιχνίδι στα ίσα, 54-54. Ο ίδιος έδωσε το προβάδισμα στην Εφες, 54-56 και το παιχνίδι απέκτησε άγρια ομορφιά. Ο Σπανούλης ευστόχησε στο 6ο προσωπικό του τρίποντο, 65-58 και απάντησε ο Ερτέλ με τον ίδιο τρόπο, 65-61.Ο Γκρέιντζερ... προκαλούσε ζημιές στην άμυνα του Ολυμπιακού και με μία βολή ισοφάρισε σε 69-69.

Ο Πρίντεζης αποφάσισε να καθαρίσει. Μπήκε μέσα στη ρακέτα, με πλάτη στο καλάθι, για το 71-69 (1'34'' πριν από τη λήξη), ο Γκρέιντζερ ισοφάρισε (71-71) πριν το τελικό 71-73 από τον Κερκ με μακρινό σουτ. Στο τέλος ο Παπανικολάου αστόχησε σε σουτ για 3.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 44-37, 54-51, 71-73

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Γκριν 10 (2), Μπιρτς 3, Γιανγκ 4, Παπαπέτρου 3 (1), Σπανούλης 20 (6), Ουότερς, Αγραβάνης 2, Μιλουτίνοβ 2, Πρίντεζης 20 (1), Παπανικολάου 7 (1), Μάντζαρης

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Βέλιμιρ Περάσοβιτς): Τόμας 2, Χάνεϊκατ 15 (2), Μπαλμπέι 4, Μπράουν 6, Οσμάν 3 (1), Γκρέιντζερ 9 (1), Ερτέλ 5 (1), Πολ 7 (1), Ντάνστον 16, Κερκ 6.

