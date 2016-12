Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Χαλαρό... Ματ στους Σέρβους [vid]

Το live του αγώνα

Το ρεκόρ των πρωταθλητών στη διοργάνωση έφτασε στο 9-4 και παραμένει στο στόχο των πρώτων θέσεων. Στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής νίκησε κατά κράτος τους Σέρβους έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Ματ Λοτζέσκι.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης την τελευταία στιγμή όχι απλά να εντάχθηκε στη δωδεκάδα της ομάδας του, αλλά άρχισε στη βασική πεντάδα του ματς. Και ήταν μια καλή αρχή αυτή για τους «ερυθρόλευκους».

Δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ και τους βοήθησε για το δυνατό... μπάσιμο στο παιχνίδι και ο... ζεστός Αγραβάνης, ο οποίος με τρίποντο έκανε το 17-13 στο 8', ενώ το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 22-18 υπέρ των Πειραιωτών.

Ακόμη πιο... ζεστός ήταν ο Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δείχνει πόσο πολύ θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους». Αρχισε με 3/3 τρίποντα και βοήθησε την ομάδα του να ξεφύγει με 33-22, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με αυτό το τρίποντό του οι πρωταθλητές έπιασαν τους 1000 πόντους αυτή τη σεζόν.

.@lojokid10 with three to give @olympiacosbc its th point in this Turkish Airlines EuroLeague season!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/OWFnMcb08b