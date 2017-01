Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Dream on! Ορθιοι και συνεχίζουν οι `ερυθρόλευκοι`

Το live.

To απρόοπτο της τελευταίας στιγμής δεν μπλόκαρε τον Ολυμπιακό. Ο Πρίντεζης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του, έκανε ένεση μα οι «ερυθρόλευκοι» δεν πήραν το ρίσκο και δεν τον χρησιμοποίησαν. Εμεινε στον πάγκο με θερμοφόρα στη μέση του προκειμένου να μειωθεί ο πόνος του...

Η ξαφνική απουσία του “Πρι” δεν επηρέασε τους “ερυθρόλευκους”, η οποία διατήρησαν την υπεροχή που είχαν από την αρχή του αγώνα ως το τέλος. Ωστόσο, ο Σφαιρόπουλος είχε παράπονα από την άμυνα των παικτών του στην γ' περίοδο και δικαίως, καθώς έβαλε την Μπάμπεργκ στο παιχνίδι για τα καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Μπιρτς ήταν αυτός που καθάριζε τις φάσεις σε άμυνα και επίθεση στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και απεσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Great ball movement gives Mantzaris the chance to bury a triple!#7DAYSMagicMoment #OLYBRO pic.twitter.com/X58032KBix