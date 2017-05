Ολυμπιακός - Σφαιρόπουλος: `Φαβορί είναι η ΤΣΣΚΑ` [vid]

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τονίζοντας πως οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι το φαβορί για να περάσουν στον τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε :

Για τον δρόμο του Ολυμπιακού στο Final Four: "Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο τέλος της διαδρομής. Το Final Four είναι το τελευταίο στάδιο, αλλά δεν είναι το τέλος. Είχαμε πει αρχικά πως θέλαμε να περάσουμε στα playoffs, στους "8", γιατί πέρσι δεν είχαμε περάσει. Μετά είπαμε να πάμε για το πλεονέκτημα έδρας, μετά να βγούμε νικητής στα playoffs και τώρα πάμε στο Final Four. Είναι μία θετική έκβαση για εμάς, είναι σημαντικό για εμάς πως επιστρέψαμε στα Final Four. Όπως είπα και στους παίκτες μας, το να πας στο Final Four είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι τίτλος. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κατακτήσουμε το κάτι παραπάνω. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Πρώτα το μυαλό μας είναι στον ημιτελικό".

Για την νέα Ευρωλίγκα: "Το άγνωστο πάντα σε προβληματίζει, γιατί ήταν μία σεζόν με πολλά παιχνίδια, με 30 ματς, με πολλά εκτός έδρας παιχνίδια, με πολλά παιχνίδια. Στη νέα Ευρωλίγκα κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Δεν ήταν όπως παλιά στην πρώτη φάση, που είτε έβγαινε πρώτος, είτε τρίτος, ήταν το ίδιο, καθώς μετά ακολοθούσε το TOP-16. Φέτος, κάθε παιχνίδι και κάθε ήττα, ήταν σημαντική. Από την άλλη θεωρούσα σημαντικό πως υπήρχε αυτή η μεγάλη αγωνιστική περίοδος, γιατί μέσα σε αυτήν οι καλές ομάδες δείχνουν την σταθερότητα τους. Έτσι μπορούν να ξεπεράσουν και ένα-δύο κακά αποτελέσματα. Είδαμε φέτος πως ο Ολυμπιακός ήταν μία πολύ σταθερή ομάδα σε όλη την διάρκειατης κανονικής περιόδου. Από ένα σημείο και μετά βρήκαμε ρυθμό και κερδίζαμε μέσα-έξω. Σίγουρα, η ομάδα μας έκανε και κάποιες ήττες που δεν έπρεπε, όπως σχεδόν όλες οι ομάδες, αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μας πως αντιδρούσαμε μετά από ήττες. Και αυτό ήταν σημαντικό για να μην μας κοστίσει αυτή η ήττα. Δεν μπήκαμε σε κρίση. Ήταν σημαντική η σταθερότητα που δείξαμε.

Για τις κρίσιμες στιγμές που ξεχωρίζει για τον δρόμο στο Final Four: "Mου άρεσε η αντίδραση που έδειξε η ομάδα ύστερα από την ήττα από την Γαλατάσαραϊ. Εκεί έγιναν κάποιες κινήσεις και αλλάξαμε την νοοτροπία μας. Αλλάξαμε το μομέντουμ. Έγινα πράγματα με αποτέλεσμα να μπούμε στον σωστό δρόμο. Μία δεύτερη στιγμή που ξεχωρίζω ήταν μετά το δεύτερο παιχνίδι των playoffs στην Τουρκία, όταν χάσαμε, βρεθήκαμε στο 2-1 και ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Εκεί ήταν ένα κρίσιμο σημείο για το πως θα καταφέρουμε να γυρίσουμε την σειρά και τελικά τα καταφέραμε. Στιγμές άσχημες ξεχωρίζω τους δύο τραυματισμούς που είχαμε. Αρχικά του Ντάνιελ Χάκετ και ακολούθως του Ματ Λοτζέσκι. Δύο σοβαροί τραυματισμοί. Δύο τόσο καλά παιδιά, αλλά και καλοί παίκτες. Στεναχωρέθηκα αρκετά σε αυτές τις στιγμές. Οι τραυματισμοί όμως είναι μέσα στην ζωή. Πρέπει να γίνουν πιο δυνατοί και θα γίνουν πιο δυνατοί. Θα επιστρέψουν δριμύτεροι".

Για το αν ήταν πιο σκληρή η σειρά του 2015 με την Μπαρτσελόνα ή η φετινή με την Εφές: "Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω και τα δύο ήταν αρκετά δύσκολα. Με την Μπαρτσελόνα παίζαμε με μειονέκτημα έδρας και ο Ολυμπιακός τότε δεν είχε κερδίσει ποτέ μέσα στην Βαρκελώνη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ξεκινήσαμε το πρώτο παιχνίδι με κάποιους παίκτες που είχαν γυρίσει από τραυματισμό και δεν ήμασταν έτοιμοι. Χάσαμε εύκολα με 16 πόντους. Και εκεί, μετά το 1-0, ήταν πολύ κρίσιμο το σημείο για να γυρίσει. Μετά, όντας στην Ισπανία, δουλέψαμε δύο μέρες αρκετά για το επόμενο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ολόκληρη την ροή της σειράς. Κερδίσαμε το δεύτερο ματς, σπάσαμε την έδρα, με αποτέλεσμα να φέρουμε τα παιχνίδια εδώ στο ΣΕΦ.

Τα παιχνίδια αυτά δεν ήταν εύκολα. Και τα δύο αν θυμάστε κερδίθηκαν στα τελευταία λεπτά. Ήθελαν πολύ κόπο και αρκετή προσπάθεια. Κερδίσαμε τρεις σερί φορές την Μπαρτσελόνα και δεν ήταν εύκολο. Το ίδο έγινε και τώρα με την Εφές. Ναι μεν είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, αλλά χάσαμε δύο σερί παιχνίδια, τόσο το δεύτερο, όσο και το τρίτο ματς, παιχνίδια στα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Η Εφές είναι μία αθλητική ομάδα και έχει ταλέντο επιθετικό. Έχει παίκτες που μπορούν να σου κάνουν την "ζημιά". Ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσουμε την σειρά. Αφού την γυρίσαμε την σειρά, είδατε πάντως πως και το πέμπτο παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Στα τελευταία λεπτά πήραμε μία καλή διαφορά που με αυτή μπορέσαμε και επικρατήσαμε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Και οι δύο ήταν πολύ δύσκολες".

Για τον ημιτελικό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ: "Θα πω αυτό που είπα και πριν τα playoffs. Για αυτά τα παιχνίδια τα σημαντικά έχουμε προετοιμαστεί ολόκληρη την χρονιά. Δεν περιμένουμε τώρα να δουλέψουμε για να γίνουμε καλύτεροι για να παίξουμε στο Final Four. Έχουμε δουλέψει με υψηλούς στόχους, με ποιοτική δουλειά, με μέθοδο, με καλή προετοιμασία σε όλα τα παιχνίδια. Αυτή η εμπειρία, αλλά και ο τρόπος δουλειάς, αντικατροπτίζει και την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τώρα που πάμε στο Final Four θέλουμε να έχουμε καλό ρυθμό. Ξέρουμε ποια είναι η ΤΣΣΚΑ. Ξέρουμε πως είναι δύσκολη η αποστολή μας. Η ΤΣΣΚΑ είναι το φαβορί γιατί είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία ομάδα που και αυτή έχει ταλέντο. Είναι μία ομάδα που έχει βασικό κορμό παικτών που παίζουν χρόνια μαζί. Πρέπει να βρούμε τις αδυναμίες της ΤΣΣΚΑ και να παίξουμε έξυπνα. Πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο μας. Όσο πιο πιστά θα ακολουθήσουμε το πλάνο μας, τόσο θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να τα καταφέρουμε. Φαβορί είναι η ΤΣΣΚΑ".

Για την καλή παράδοση του Ολυμπιακού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ: "Πρώτα θα παίξουμε τον ημιτελικό και μετά το επόμενο παιχνίδι. Όλη η προσπάθεια μας είναι να συγκεντρωθούμε και να οργανώσουμε το παιχνίδι μας. Να το αναλύσουμε. Να αναλύσουμε πως πρέπει να παίξουμε, αλλά και που πρέπει να χτυπήσουμε στην επίθεση. Πως πρέπει να παίξουμε στην άμυνα. Αφοσιωνόμαστε σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το παιχνίδι. Αρκετοί λένε πως υπάρχει μία καλή παράδοση με την ΤΣΣΚΑ στα Final Four. Ναι μεν υπάρχει μία καλή παράδοση, αλλά δεν παίζουν οι παραδόσεις μέσα στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό στις 19 του μηνός, είνα να έχουμε την ομάδα και τους παίκτες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, για να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσα από τις προπονήσεις, αλλά και μέσα από τον ψυχολογικό τομέα, για να παρουσιαστούμε έτοιμοι".





