Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η εξαγορά της Νότιγχαμ από τον Μαρινάκη

Στόχος της νέας σειράς συναντήσεων είναι να γίνει κι άλλο ένα βήμα για την εξαγορά της αγγλικής ομάδας.

Αυτό που μένει σύμφωνα με τον Πέρσι είναι μόνον οι τελικές λεπτομέρειες, προκειμένου η Football League να εγκρίνει τη συμφωνία και η Νότιγχαμ να περάσει στα χέρια του Ελληνα εφοπλιστή.

#nffc takeover update #302. Evangelos Marinakis is with the EFL today, deal is getting closer. Minor issues which should be resolved soon