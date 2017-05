Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την επίθεση στο Μάντσεστερ! [pics]

“Οι σκέψεις μας στα θύματα και στις οικογένειές τους στο Μάντσεστερ”, αναφέρει το ποστάρισμα της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ.

Οι σκέψεις μας στα θύματα & στις οικογένειές τους στο Μάντσεστερ. / Our thoughts & prayers with everyone in #Manchester . #PrayforManchester pic.twitter.com/McZe0rrWpo

Από την μεριά της, η “πράσινη” ΠΑΕ ανέφερε: “Σοκαρισμένοι από τον τρόμο και πάλι. Γιατί; Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι στο Μάντσεστερ”

Shocked by Terror again! Why? Our thoughts and prayers with Manchester #StandTogether #PrayForManchester #ManchesterArena #Panathinaikos pic.twitter.com/hBWpkxUpMm