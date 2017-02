Ούνιξ Καζάν – Ολυμπιακός: Μάγκας! Ερυθρόλευκο... παγοθραυστικό στη Ρωσία

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Με τον Έρικ Γκιρν να σημειώνει την πιο παραγωγική βραδιά του (23π.) με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι "ερυθρόλευκοι" πέρασαν νικηφόρα από το Καζάν, αυξάνοντας σε 15-6 το ρεκόρ τους στην Euroleague. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν με 90-75 της Ούνιξ, για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης, και έκαναν ακόμη ένα... βήμα για το πλασάρισμα τους στην πρώτη τετράδα, που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Ο Λάνγκφορντ προσπάθησε να φέρει τα.. πάνω κάτω στην αναμέτρηση (25 πόντους) έχοντας για συμπαραστάτες τους Αντίποφ (19 π.) και Παραχούσκι (14 π.), αλλά όταν χρειάστηκε στα τελευταία λεπτά, ο Γιώργος Πρίντεζης (20 π.) “μίλησε” και έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες,

Το ματς

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού ήταν ιδανικό. Η Ούνιξ είχε άστοχο τον Λάνγκφορντ (κυρίως ο Παραχούσκι σκόραρε) κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι “ερυθρόλευκοι”. Πρίντεζης, Μάντζαρης, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ ηγήθηκαν σε επίθεση και άμυνα, ο Σέρβος σέντερ ήταν κυρίαρχος κάτω απ' τις δυο ρακέτες, η ελληνική ομάδα είχε 7x10 στα τρίποντα κι έτσι έφτασε στο σημαντικό 13-33 της πρώτης περιόδου!

Η τρίποντη... εκτέλεση συνεχίστηκε και στις αρχές του δεύτερου δεκάλεπτου (10/15 στο ημίχρονο), ενώ για την ομάδα του Σφαιρόπουλου σκόραραν οι Γκριν, Γουότερς και Μπιρτς. Ο ρυθμός της όμως δεν ήταν το ίδιο καταιγιστικός στη συνέχεια. Ο Λάνγκφορντ πήρε.. μπρος και Παραχούσκι και Αντίποφ τον.. στήριξαν. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό, αλλά δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν τη διαφορά από τους 20 πόντους (36-56 στο ημίχρονο).

Στοιχεία ημιχρόνου

Ούνιξ Καζάν: Τζόνσον, Αντίποφ 9 (2), Κλαρκ, Λάνγκφορντ 8 (2/8 δίπ., 1/3 τρίπ., 1/1 βολ.), Στολ 3 (1), Παραχούσκι 10, Μπάνιτς 2, Βορόνοφ, Πάνιν 2, Καϊμακόγλου 2, Ουίλιαμς.

Ολυμπιακός: Γκριν 12 (2), Μπιρτς 4, Παπαπέτρου, Ουότερς 5 (1), Αγραβάνης 3 (1), Μιλουτίνοφ 8, Πρίντεζης 7 (1), Παπανικολάου 8 (2), Μάντζαρης 9 (3).

Ούνιξ Καζάν: 11/22 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ (4+5), 9 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη, 1 τάπα.

Ολυμπιακός: 11/16 δίποντα, 10/15 τρίποντα, 4/6 βολέ, 18 ριμπάουντ (12+6), 12 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη, 1 τάπα.

