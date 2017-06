ΠΑΟΚ: Ντοριάν Λεβέκ, ο δεύτερος!

Ο Γάλλος αμυντικός είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη και μετά την συμφωνία που είχε με τους εκπροσώπους της ΠΑΕ επέλεξε και το Νο 6 που θα φορά στην φετινή περίοδο.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ, αφού ολοκλήρωσε και τυπικά την συμφωνία του με τους «ασπρόμαυρους», ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του γηπέδου του ΠΑΟΚ, ενώ έβγαλε και τις απαραίτητες φωτογραφίες με την φανέλα του Δικεφάλου.

Dorian #Leveque actually signs his three years contract with #PAOK #welcome #transfers pic.twitter.com/GHgCresBsF