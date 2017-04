Έρχεται... στέψη η Γιουβέντους! Πρόβλημα με Ντιμπάλα ενόψει Μπαρτσελόνα [vids]

Με.. περίπατο συνέχισε την πορεία της προς ένα ακόμα πρωτάθλημα η Γιουβέντους. Η ομάδα του Αλέγκρι πέρασε με 2-0 από την έδρα της Πεσκάρα, έχοντας για σκόρερ και των δυο τερμάτων τον Ιγκουαίν. Την ίδια ώρα η Ρόμα έδειξε για μια ακόμη φορά αυτοκαταστροφικές τάσεις, αφού έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα στο “ολίμπικο”.

Μοναδικό δυσάρεστο για την “βέκια σινιόρα” ο τραυματισμός του Πάουλο Ντιμπάλα στον δεξιό αστράγαλο. Ο Αργεντινός έγινε αλλαγή με τον Στέφανο Στουράρο στο 54' και είναι αμφίβολος για τον επαναληπτικό προημιτελικού του Champions League με την Μπαρτσελόνα την Τρίτη.

Paulo Dybala was injured & had to be taken out today, apparently looks doubtful for the return leg against Barcelona. pic.twitter.com/gsoikUiGGJ