`Πάγωσαν` στο Τσέλσι – Χαλ! Τα δραματικά λεπτά για τον Μέισον [pics, vids]

Ήταν μια συνηθισμένη φάση: ένα κόρνερ και οι παίκτες να πηδούν για κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κέιχιλ και Μέισον πήδηξαν συγχρόνως για τη μπάλα με τα κεφάλια τους να συγκρούονται και τους δυο παίκτες να πέφτουν στο έδαφος.

Η στιγμή του τραυματισμού

Ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι σηκώθηκε μετά από λίγο, όχι όμως και ο μέσος της Χαλ. Εννέα δραματικά λεπτά έμεινε στο χορτάρι το Μέισον, με το ιατρικό προσωπικό της ομάδας του να προσπαθεί να του δώσει τις πρώτες βοήθειες και τους πάντες, παίκτες, προπονητές και οπαδούς, στο Στάμφορντ Μπριτζ να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα.

Με φορείο και ειδικό κολλάρο, ο 25χρονος μέσος της Χαλ μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου (με τον κόσμο να τον καταχειροκροτεί για να του δώσει κουράγιο) και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο κρανίο και υποβλήθηκε σε εγχείρηση.

Με τα μάτια βουρκωμένα και γεμάτος αγωνία εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Χαλ (και πρώην του Ολυμπιακού) Μάρκο Σίβλα. «Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, μόνο ότι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο» είπε ο Πορτογάλος τεχνικός όταν ρωτήθηκε.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St Mary’s στο Πάντινγκτον και μετά την επέμβαση η κατάστασή του παραμένει σταθερή. Σε ανακοίνωσή της, η Χαλ αναφέρει: «Ο σύλλογος επιβεβαιώνει ότι ο Ράιν Μέισον υπέστη κάταγμα στο κρανίο στον αγώνα μας με την Τσέλσι στο Στάνφορντ Μπριτζ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St Mary’s και υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Ο Ράιαν είναι σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να μείνει στο νοσοκομείο για μερικές μέρες. Όλοι στο σύλλογο θα ήθελαν να εκφράσουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους για την εξαιρετική και άμεση βοήθεια που δόθηκε στον Ράιαν τόσο στα επείγοντα όσο και στη νευροχειρουργική μονάδα του St Mary’s. Νεότερο ανακοινωθέν θα υπάρξει τη Δευτέρα».

Ο τραυματισμός του Ράιαν ήρθε στο 13ο λεπτό. «Χτυπήσαμε τα κεφάλια μας και ξέρω ότι βγήκε» είπε αργότερα ο Κέιχιλ, ευχόμενος στον μέσο της Χαλ καλή ανάρρωση και να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Την ώρα που έκανε δηλώσεις ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι κανείς δεν ήξερε πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του Μέισον.

Ο σοβαρός τραυματισμός του άσου της Χαλ έχει προκαλέσει συγκίνηση σε συμπαίκτες και αντιπάλους και όσοι στέλνουν τα «περαστικά» τους μέσω twitter!

My thoughts and pray for @RyanMason . Get well soon! // Mis pensamientos y oraciones por Ryan Mason y su familia. Pronta recuperación. — Radamel Falcao (@FALCAO) January 22, 2017

Get well soon @RyanMason I'm sure you'll recover quickly. — César Azpilicueta (@CesarAzpi) January 22, 2017

We're all thinking of you, @RyanMason - get well soon https://t.co/XTIptoVv0v — Arsenal FC (@Arsenal) January 22, 2017

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMason pic.twitter.com/HLU2tN5irN — Gareth Bale (@GarethBale11) January 22, 2017

Everyone at the Club sends their best wishes to @RyanMason for a full and speedy recovery. Get well soon, Ryan. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2017

Not our best game, but important 3 points!! I want to wish @RyanMason the very best!! #cfc pic.twitter.com/0LV8JWRnCy — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) January 22, 2017

We'd like to send our best wishes to @RyanMason, who suffered a skull fracture while playing for @HullCity today. https://t.co/KK8mTm4sju — The FA (@FA) January 22, 2017

Πηγή: Mirror, Telegraph

Φωτογραφίες: Reuters