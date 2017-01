Παναθηναϊκός – Ανατολού Εφές: Πράσινος μαχητής! Νίκη `χρυσάφι` στην παράταση

Παναθηναϊκός: 9/18 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 2/4 βολές, 17 ριμπάουντ (13+4), 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη, 2 τάπες.

Αναντολού Εφές: 9/20 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/13 βολές, 17 ριμπάουντ (12+5), 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 6 λάθη, 2 τάπες.

Παναθηναϊκός: Σίνγκλετον, Νίκολς 3 (1), Ρίβερς 8 (2), Τζέιμς, Φώτσης 3 (1), Φελντέιν, Γκάμπριελ 3 (1), Τζεντίλε 13 (1), Μπουρούσης 6, Καλάθης 2.

Αναντολού Εφές: Τόμας 8 (2), Μπαλμπάι, Μπράουν 2, Οσμάν 4, Γκρέιντζερ 7 (1), Όμιτς 2, Ερτέλ 2, Πολ, Ντάνστον 2

A. Gentile is the first scorer of #paobc so far with 13 points (4/5 2FG, 1/1 3FG, 2/2 FT)!