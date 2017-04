Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Κανείς δεν γύρισε το 2-0... Μπορείς Παναθηναϊκέ;

Δείτε το live

Γίνεται; Ποτέ στην ιστορία των πλέι οφ της Euroleague καμία ομάδα δεν έχει προκριθεί έχοντας βρεθεί στο 0-2. Με αυτόν τον Παναθηναϊκό... που έχανε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, όπως συνέβη σε μία από τις κρίσιμες τελευταίες φάσεις του αγώνα, με τον Μπουρούση, όχι δεν γίνεται. Οσο κι αν ακούστηκαν κάποιες γκρίνες για τη διαιτησία, δεν είναι αυτή που του στέρησε τη νίκη. Ας είμαστε ειλικρινείς.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά από μια μεγάλη πρόκληση... Για να επιστρέψει σε φάιναλ φορ μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια θα πρέπει να πανηγυρίσει δύο σπουδαία «διπλά» στις 25 & 27/4.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πάλεψε απόψε με νύχια και με δόντια για την ισοφάριση της σειράς, αλλά τα τρίποντα της Φενέρ (11/22), σε συνδυασμό με τον ασταμάτητο Μπογκντάνοβιτς (25π., 5/8τρ.) και το... τέρας της ρακέτας, Ούντο (22π., 9ρ., 1κλ., 2 μπλοκ) δεν του το επέτρεψαν... Εξαιρετικός, ο Μάικ Τζέιμς έδειχνε πολλές φορές να παλεύει μόνος του στην επίθεση (22π. με 16 στο β' δεκ.), ο Κρις Σίνγκλετον προσπάθησε με 14π., αλλά ο Κέι Σι Ρίβερς (8π.) και ο Νικ Καλάθης (4π., 5ας.) δεν ακολούθησαν...

Ο Παναθηναϊκός αν και μπήκε δυνατά στο παρκέ και προηγήθηκε γρήγορα με 9-4 (3΄) και 16-6... έχασε στο δημιουργικό κομμάτι με την είσοδο του Τζέιμς στη θέση του του Καλάθη (3 ασίστ) και οι Τούρκοι έτρεξαν ένα σερί 14-0 και βρέθηκαν στο +2 (20-22).



Η κυριαρχία της Φενέρ στα επιθετικά ριμπάουντ και στο κομμάτι της δημιουργίας (12 ασίστ έναντι 2) δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο να οικοδομήσει μία διαφορά. Ο Τζέιμς πάλευε μόνος του (16 από τους 23 του Παναθηναϊκό στο β' δεκάλεπτο). Οι Τούρκοι με τους Μπογκντάνοβιτς (18π.) και Κάλινιτς και Ούντο (14π., 2 μπλοκ) πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +2 (43-45).

Ο Παππάς μπήκε στη θέση του Τζέιμς στην τρίτη περίοδο και ο Παναθηναϊκός έχασε μία πολύτιμη μονάδα στο σκοράρισμα. Από την άλλη οι Τούρκοι συνέχισαν να λαμβάνουν ως... δώρο τις «τρύπες» στην περιφερειακή του άμυνα. Οι Ντίξον (2/2 τρίποντα και 50-53 στο 23΄), Ούντο και Βέσελι βοήθησαν πολύ για το 52-55 στο 25΄ και το +4 πριν το τέταρτο δεκάλεπτο (63-59).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η «πράσινη» άμυνα ξαναμπήκε στο πνεύμα του αγώνα και ο Παναθηναϊκός απάντησε γρήγορα με επιμέρους σκορ 9-2. Ομως, η αδυναμία των «πράσινων» να... σταματήσουν ή έστω να περιορίσουν τον «δαίμονα» Μπογκντάνοβιτς τους κόστισε και με σουτ από τα 6.75 στο 38΄ έγραψε το 74-68 για τους Τούρκους. Ο Τζειμς έδωσε ανάσα (71-74), ο Σίνγκλετον... πρόσθεσε (75-76 στα 54΄΄), αλλά ο Ρίβερς αστόχησε σε κομβικό τρίποντο στα 20΄΄. Ο Ντίξον κέρδισε φάουλ και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έγραψε το 75-78 στα 17΄΄. Ακολούθησε το... κουφό λάθος του Μπουρούση στην επαναφορά που έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Ο Ούντο έκλεψε ο Σλούκας από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έγραψε το τελικό 80-75 για τη Φενέρ.

