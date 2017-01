Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Με μέγα Μπουρούση βλέπει πλέι οφ

Τo live

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» ήταν ο Μπουρούσης που έκανε νταμπλ νταμπλ με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πρώτος σκόρερ ήταν ο Ράις με 12 πόντους .

Επόμενη αναμέτρηση για το «τριφύλλι» είναι την Πέμπτη (26/1, 20:00) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι .

Το παιχνίδι ήταν... περίεργο, καθώς οι δύο ομάδες δεν έπιασαν καλή απόδοση, όμως διατήρησαν άσβεστο το ενδιαφέρον του αγώνα και είχαν κάποιες εντυπωσιακές φάσεις, όπως το drive του Παππά με το in your face (!!!) κάρφωμα μπροστά στον Φαβεράνι.

Ο Παναθηναϊκός τα έσπασε (15/35δ., 11/29τρ., 8/15β.), αλλά και η Μπάρτσα δεν ήταν στην καλύτερη της μέρα, καθώς είχε 21 λάθη, ενώ χωρίς πόντο έμεινε ο Περπέρογλου.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο +2 (15-13), αφού η αναποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού στα δίποντα (3/11δ.) δεν του επέτρεψε να επιβληθεί.

Στο 11' πέρασε στο ματς ο Παππάς και αποθεώθηκε, αλλά ήδη ο πρωταγωνιστής του ματς είχε καταφέρει να γίνει ο Μπουρούσης.

