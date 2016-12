Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Παλικαρίσια νίκη με... φύλακα άγγελο Καλάθη!

Το live του αγώνα.

Ετσι, το «τριφύλλι» πέτυχε την τέταρτη σερί νίκη του, σκαρφάλωσε στο 9-5 και βλέπει... πλέον την τετράδα!



Ο Παναθηναϊκός άρχισε με φλογερή επίθεση το ματς και το τελείωσε με υποδειγματική άμυνα. Πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Σίνγκλεντον που χρεώθηκε γρήγορα με πέντε φάουλ και έπειτα μοιράστηκαν οι ρόλοι επιθετικά, ειδικά όταν άρχισε να βελτιώνει την άμυνα του. Καθοριστικός ήταν ο Νικ Καλάθης.

Thrilling finish as @paobcgr bounced back & defeats @Baskonia with only 1-point difference. @C_SING31 w/ 23p,5r. #PAOBKN pic.twitter.com/JjJfE4vf0S